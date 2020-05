Coronavirus zorgt voor ‘drama’ bij FC Keulen: ploeg met twee Belgen speelt voor het eerst in 12 jaar (!) zonder iconische mascotte

FC Keulen, het team van onze landgenoten Sebastiaan Bornauw en Birger Verstraete, speelt zondag voor het eerst in twaalf jaar een officiële thuiswedstrijd zonder mascotte Hennes. De geit mag het stadion vanwege strikte gezondheidsvoorschriften niet in.

Keulen ontvangt zondag bij de hervatting van de Bundesliga Mainz. Per wedstrijd zijn, om het risico op infectie te verminderen, iets meer dan 300 officials en andere personeelsleden welkom in het stadion. De spelers van de clubs verblijven ook al een tijdje in quarantaine. De mascottes van de clubs hebben de schifting niet gehaald.

Keulen heeft al sinds 1950 een echte geit als mascotte. Die geit wordt steevast Hennes genoemd, vernoemd naar Hennes Weisweiler, oud-speler en oud-trainer van de club.

Volgens het blad Express is het de eerste keer sinds 2008 dat Hennes (of één van zijn gelijknamige voorgangers) voor de aftrap niet het veld op mag.