Politie doet huiszoeking om katje Lee te vinden

De politie is vanmiddag binnengevallen in het ouderlijk huis van Selena Ali (22) uit Stabroek. Ze waren op zoek naar de straatkat Lee, die op bevel van het FAVV geëuthanaseerd moet worden omdat het niet lang genoeg in quarantaine heeft gezeten in Peru voor het ons land binnenkwam.

Ondanks alle steun die Selena krijgt van mensen op sociale media maar ook van onder andere minister van Dierenwelzijn Ben Weyts, blijft het FAVV voet bij stuk houden. Lee, een 6 maand oude kater die Selena meenam toen ze vanuit Peru gerepatrieerd werd, moet ingeslapen worden omdat de kans bestaat dat het besmet is met hondsdolheid.

Vanmiddag vond er zelfs een huiszoeking plaats. “Ze waren heel bruut. Ze hebben er ons ook ingeluisd. De politieagenten hadden zich verscholen en toen mijn moeder de deur opendeed, zijn ze binnengevallen. Haar hand is ook beschadigd omdat ze de deur tegen haar aanduwden”, vertelt Selena. De politieagenten hebben niets kunnen vinden, de kat was nergens te bespeuren. En dus werd Selena naar het politiekantoor gebracht voor verhoor.

Ook het FAVV bevestigt het voorval. “We zijn effectief ter plaatse geweest om de kat op te halen en naar de dierenarts te brengen om het te laten inslapen”, legt woordvoerdster Hélène Bonte uit. “We hopen wel dat de kat snel gevonden wordt, want als de kat besmet is en mensen ermee in aanraking komen, dan lopen die gevaar.”

Weyts stuurt brief naar minister bevoegd voor FAVV

Ook minister van Dierenwelzijn Ben Weyts is niet van plan om de kat zomaar aan zijn lot over te laten. Weyts zal daarom een brief sturen naar de minister Denis Durcarme (MR) die bevoegd is voor het FAVV. “Dit is een belangrijke zaak voor alle dieren die geïmporteerd worden”, zegt Michaël Devoldere, woordvoerder van minister Weyts. “Ook in de Europese richtlijnen staat duidelijk dat euthanasie de laatste mogelijkheid is. We zeggen niet dat de eigenares niets fout heeft gedaan. Maar dan moet zij gestraft worden, niet het dier zelf.” In de brief haalt minister Ben Weyts artikel 35 aan, waarin staat dat euthanasie pas kan “in laatste instantie, wanneer terugzending of afzondering niet uitvoerbaar is”.