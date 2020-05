Douane neemt 10,6 ton illegaal gefabriceerde waterpijptabak in beslag

Dilbeek / Brussel / Vorst / Lierde - In magazijnen in Dilbeek, Vorst en Lierde hebben de opsporingsdiensten van de Douane dinsdag 10,6 ton illegaal gefabriceerde waterpijptabak en 8,5 ton gesneden tabak en tal van grondstoffen in beslag genomen. Vijf mensen zijn van hun vrijheid beroofd. De ontdoken rechten voor de waterpijptabak en de gesneden tabak bedragen in totaal 3,25 miljoen euro, aldus de FOD Financiën in een persbericht.

In Dilbeek is een illegale fabriek van waterpijptabak ontmanteld. De opsporingsdiensten namen 6,6 ton shisha en 6,8 ton gesneden tabak in beslag. In Vorst werd 3 ton shisha in beslag genomen, net als de producten die nodig zijn voor de illegale productie van waterpijptabak. Voorts waren er ook een kleine mengkuip en machines voor het versnijden en het drogen van tabak aanwezig. In Lierde zijn 1 ton shisha en voorraden van de grondstoffen voor de illegale fabriek in beslag genomen, onder meer 1,7 ton gesneden tabak, 11 containers met glycerine en 1,1 ton suiker.