104-jarige man uit Nederlandse Hilversum bestolen van 100.000 euro

De Nederlandse politie heeft dinsdag een 47-jarige vrouw aangehouden die tussen 2014 en 2019 voor in totaal 100.000 euro zou hebben gestolen van de rekening van een 104-jarige man uit Hilversum. Ook een 66-jarige man uit Kortenhoef is aangehouden. De recherche onderzoekt zijn betrokkenheid bij de zaak.

Het slachtoffer had zes jaar geleden al zijn financiële zaken uitbesteed aan de vrouw die hij al geruime tijd kende. Deze vrouw had de volmacht over al zijn betaal- en spaarrekeningen.

De man kreeg argwaan toen er geregeld aanmaningen binnenkwamen. Hij kwam erachter dat de vrouw tussen maart 2014 en januari 2018 bijna 80.000 euro van zijn rekening had opgenomen. Ook zijn maandelijkse uitkeringen gingen volgens de politie op aan zaken als vakanties, schoonheidssalons en online-aankopen.

Daarnaast had de man zijn auto door de vrouw laten verkopen en daar nooit een cent van gezien. Hij deed in oktober 2019 aangifte van diefstal, waarop de recherche een onderzoek startte. De vrouw wordt verdacht van oplichting, verduistering en diefstal in een periode van vijf jaar.

De politie heeft de woningen van de twee verdachten doorzocht en daarbij verschillende spullen in beslag genomen.