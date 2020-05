48 kilogram heroïne ontdekt tijdens snelwegcontrole in Duitsland

Drugsonderzoekers hebben tijdens een controle op Autobahn 6, nabij de Zuid-Duitse stad Ilshofen, ongeveer 48 kilogram heroïne onderschept. Volgens politie en justitie gaat het om een van de grootste drugsontdekkingen van de afgelopen jaren in de deelstaat Baden-Württemberg.

De heroïne was verborgen in een opslagruimte onder het laadruim van een vrachtwagen. Het gaat om een hoeveelheid met een verkoopwaarde van enkele miljoenen euro’s. De vrachtwagenchauffeur is ondertussen in hechtenis geplaatst.

Andere weggebruikers meldden de vrachtwagen vrijdag aan de politie omdat hij abnormaal rijgedrag vertoonde en naar verluidt maar nipt aan een ongeval was ontkomen. Tijdens de daaropvolgende controle ontdekte de politie dat de 42-jarige chauffeur drugs had gebruikt. Ze vonden ook een kleine hoeveelheid cocaïne in de bestuurscabine.

Daarna onderzocht de politie de volledige vrachtwagen. Een drugshond vond de heroïne. Volgens de politie werden de drugs vacuüm verpakt in twee koffers.