Aantal woon-zorgcentra met corona-uitbraak blijft dalen

Het aantal Vlaamse woon-zorgcentra dat te kampen heeft met een uitbraak van het coronavirus blijft dalen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). In totaal geeft nu bijna 64 procent van de woon-zorgcentra aan coronavrij te zijn, vorige week lag dat aandeel nog onder de 60 procent.

Tijdens de eerste weken van de corona-epidemie werden bewoners en personeelsleden in woon-zorgcentra niet systematisch getest op het virus. Daar kwam enkele weken geleden verandering in. Intussen zijn zo goed als alle woon-zorgcentra volledig getest, zei Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke dinsdag in de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement. Rond het weekend zou het volledige plaatje gekend moeten zijn. Zowat 90 procent van het personeel en 80 procent van de bewoners hebben nu al een testuitslag.

Uit de laatste stand van zaken blijkt alvast dat het aantal woon-zorgcentra met een uitbraak van corona verder blijft dalen. Bijna 64 procent van de woon-zorgcentra geeft aan geen Covid-patiënten te hebben. Vorige week lag dat aandeel op ruim 57 procent. Iets meer dan een kwart van de woon-zorgcentra telt minder dan 10 procent coronapatiënten en in slechts 1,7 procent van de voorzieningen is 30 procent of meer besmet. Vorige week was dat nog ruim 4 procent van de woon-zorgcentra.

7 procent van zieke rusthuisbewoners overgebracht naar ziekenhuis

Sinds midden maart zijn dan weer 1.344 coronapatiënten uit woon-zorgcentra overgebracht naar een ziekenhuis. Dat komt neer op 7 procent van alle rusthuisbewoners die besmet raakten met Covid-19.

De Belgische Vereniging Gerontologie en Geriatrie en de diensten geriatrie van de universitaire ziekenhuizen van Leuven en Gent raadden artsen aan het begin van de coronacrisis aan om erg verzwakte ouderen in woon-zorgcentra die besmet raakten met het coronavirus, niet naar het ziekenhuis te brengen voor een behandeling. Die richtlijn is enkel gericht op de allerzwakste patiënten van wie duidelijk is dat ze aan het virus zullen bezwijken, en de beslissing gebeurt in overleg met de arts van het woon-zorgcentrum, de huisarts en de familie van de patiënt, maar toch klonk hier en daar kritiek.

Volgens minister Beke worden er wel degelijk bewoners uit woon-zorgcentra met corona opgenomen in de ziekenhuizen. Tussen 18 maart en 10 mei zijn in totaal 1.344 bewoners met corona opgenomen in een ziekenhuis, blijkt uit de zelfrapportage van de woon-zorgcentra. In totaal is 7 procent van alle zieke bewoners gehospitaliseerd.

De minister schat dat ongeveer 15 procent van alle coronapatiënten die al in een Vlaams ziekenhuis werden opgenomen, uit een woon-zorgcentrum kwam. Het aantal rusthuisbewoners dat dagelijks overlijdt in een ziekenhuis ligt daardoor ook een pak hoger dan gewoonlijk: normaal sterven elke dag gemiddeld 1,2 bewoners van woon-zorgcentra in een ziekenhuis, tijdens de coronacrisis waren dat tot nog toe 12,7 bewoners, aldus Beke.

Zorgvoorzieningen

In zorgvoorzieningen voor mensen met een handicap van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap zijn er intussen 33 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het aantal bevestigde besmettingen is gedaald van 217 tot 157 en het aantal voorzieningen met een - al dan niet vermoedelijke - uitbraak van Covid-19 is gedaald van 47 naar 40. Ook bij het VAPH worden personeelsleden en bewoners sinds een tijdje allemaal getest. Beke hoopt dat die operatie tegen eind mei rond is.

In de Jeugdzorg blijft het aantal besmettingen intussen erg beperkt. 0,2 procent van het personeel testte al positief, bij de jongeren is dat 0,7 procent, al zitten daar ook vermoedelijke besmettingen bij.