Provincie Antwerpen vreest extra veel overlast door processierups

Antwerpen - Door hun talrijke aanwezigheid en het feit dat we door de coronamaatregelen massaal de natuur opzoeken, zal de eikenprocessierups dit jaar voor grote overlast zorgen. Dat zeggen experten van de provincie Antwerpen. De provincie neemt bijkomende maatregelen om de hinder te beperken.

Momenteel zijn de eikenprocessierupsen al aanwezig, maar op dit moment ondervinden we daar nog maar weinig last van. “Pas vanaf volgende week zullen we jeuk en mogelijk irritatie aan ogen en luchtwegen ondervinden”, zegt provinciaal experte Kathleen Verstraete.

De provincie verwacht dit jaar extra veel overlast. “Door de coronacrisis zoeken meer burgers hun toevlucht tot natuur in hun buurt. Een mooie evolutie, maar tel daarbij een piek in het aantal eikenprocessierupsen en we komen uit op heel wat mogelijke overlast”, zegt gedeputeerde Jan De Haes. “We volgen de verspreiding en de ontwikkeling van de rupsen op het terrein en staan in contact met de gemeenten, civiele bescherming en brandweer. Zo kunnen we snel reageren wanneer gemeenten en aannemers de overlast niet meer de baas kunnen. Eerder dit voorjaar breidden we ook de ondersteuning aan de gemeenten op ons grondgebied gevoelig uit.”

Speciale stofzuigers

In enkele gemeenten werd op publieke plaatsen proactief gespoten met biociden, in een volgende fase kunnen de rupsen weggezogen worden met speciale stofzuigers. Infoborden en linten rond besmette bomen geven aan waar de rupsen zitten. “We raden mensen aan om uit de buurt te blijven van deze locaties”, zegt Verstraete.

De provincie probeert in de eerste plaats in te zetten op ecologische maatregelen. “De eikenprocessierups is een inheemse soort, het is dus zeker niet de bedoeling om de rups uit te roeien. We willen de rupsen vooral beheren op plaatsen waar ze overlast veroorzaken voor burgers”, legt Kathleen Verstraete uit. “Daarom zetten we in op natuurlijke beheertechnieken en starten we een proefproject om de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierupsen in te schakelen. Zo bestaat er een kever die de poppen van de rupsen eet, en ook mezen vinden de jonge rupsen een lekkernij. Sommige sluipwespen en sluipvliegen hebben de rupsennesten nodig om zich voor te planten. Hun eitjes komen tot ontwikkeling in de eikenprocessierups. Op verschillende testlocaties in Vlaanderen zal de omgeving aantrekkelijk gemaakt worden voor deze vijanden.”