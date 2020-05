Leden van Pro League komen voor het eerst weer fysiek bij elkaar om te vergaderen over competitie

De leden van de Pro League zijn dinsdag voor het eerst sinds het uitbreken van de coronacrisis fysiek bij elkaar gekomen. Nu de vergaderingen belangrijker worden en de definitieve beslissing over de competitie nadert, vinden de clubleiders het belangrijk om weer fysiek - met nodig respect voor de regels - samen te zitten. De vergadering van vandaag was er eentje ter voorbereiding van de algemene vergadering van vrijdag. Dan moeten de Belgische profclubs beslissen over de competitievorm voor volgend seizoen.