Vlaamse surfers na surfdrama in Nederland: “Ook op onze stranden liggen enorme hopen schuim”

Dat vijf ervaren surfers in het Nederlandse Scheveningen verdronken in de zee, zorgt ook bij Vlaamse surfers voor verstomming. De Nederlanders werden allicht verrast door de harde wind, en de enorme hoop algenschuim op het wateroppervlak. “Ook op onze stranden ligt nu uitzonderlijk veel van dat schuim”, weten Vlaamse surfers, al maken ze zich daar geen zorgen over. “Bij ons zorgt dat schuim hoogstens voor vlekken op ons pak.”