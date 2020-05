Burgemeester van Londen spreekt zich uit tegen herneming van Premier League

De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, heeft zich dinsdag een tegenstander getoond van een snelle herneming van Premier League-wedstrijden in zijn stad. Dat is voor Khan momenteel geen prioriteit.

“Het land strijdt nog volop tegen het virus en er sterven nog dagelijks honderden mensen”, aldus Khan in de Evening Standard. “Ik vind het daarom te vroeg om te spreken over een hervatting van de Premier League of andere sportcompetities op topniveau.”

Vijf van de twintig Premier League-clubs spelen hun thuiswedstrijden in Londen, een stad die zwaar getroffen wordt in Groot-Brittannië. Er stierven tot dusver al meer dan 36.000 mensen aan het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk.

De Britse autoriteiten zetten maandag de deur voorzichtig open voor een hervatting van de Premier League, achter gesloten deuren, in juni.