Noodlanding ingezet, maar crash dreigt sowieso voor Brussels Airlines

Lufthansa zet de Belgische overheid het mes op de keel: als er niet snel staatssteun komt, dreigt het doek te vallen over Brussels Airlines. Het herstructureringsplan dat dinsdag werd voorgesteld is dan slechts de voorbode van een veel groter bloedbad. Maar steun zonder inspraak? Die vlieger gaat niet op. “Voor we investeren, willen we garanties”, zegt minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD).