“Club Brugge mag gerust 1,5 miljoen extra in de pot steken. Het moet solidair zijn”

Laten we hopen dat de Pro League vrijdag een oplossing vindt voor volgend seizoen. En dat iedereen zich neerlegt bij een eventuele 80 procent meerderheid, en na de beslissing geen oppositie voert in de media. Een competitie met achttien, waarbij Waasland-Beveren zich miraculeus redt, ligt het meest voor de hand. Alleen gaat dat wellicht wel wat kosten. Eleven betaalde 103 miljoen euro voor een formule met zestien en play-offs. Als het nu een formule krijgt met achttien en zonder play-offs, zal het dat bedrag willen herzien. Een probleem, want de clubs maken nu al ruzie over wie wat moet betalen in het kader van financiële solidariteit. En ik stoor me toch aan enkele zaken.