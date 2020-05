Louis van Gaal blikt terug op de Belgen die zijn carrière doorkruisten: “Echt jammer dat ik nooit bondscoach van België was”

Louis van Gaal (68) is met pensioen en verdeelt zijn dagen tussenPortugal, Zwitserland en Nederland. Eindelijk tijd voor echtgenote Truus, golf, zwemmen en lezingen voor bedrijven. Zelfs Netflix heeft hij nu ontdekt. In zijn nieuwe boek LvG blikt de Nederlandse succescoach terug op zijn carrière, maar wij kijken samen met hem naar de Belgen die zijn pad kruisten. Of net niet. “Het enige wat ik zou veranderen aan De Bruyne is zijn gedrag.