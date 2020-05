Anderlecht mag doelman Thomas Didillon terugverwachten na uitleenbeurt aan Genk

RC Genk beslist eerstdaags of het de aankoopoptie van Thomas Didillon (24) licht. Die kans is echter niet bijster groot. De Franse keeper hoopt na zijn goeie prestaties van wel en Anderlecht verkoopt hem liever ook, maar Genk zit met een overschot aan keepers.

Zowel toptalent Vandevoort (18) als ervaren rot Vukovic (34) zijn weer fit. Bovendien is Didillon best duur. Zijn huurprijs was al 550.000 euro, terwijl zijn aankoopoptie nog eens 1,65 miljoen bedraagt. Dik twee miljoen voor een keeper die anderen blokkeert? Moeilijk.

Genk kan betere zaakjes doen. Als de Limburgers Didillon terugsturen naar Anderlecht, behouden ze sowieso 25 procent van dienst transferrechten. Dat is contractueel afgesproken. Als Anderlecht Didillon dan deze zomer verkoopt, profiteert Genk automatisch mee. Genk moet overigens zelf ook nog andere keepers verkopen. Coucke mag weg en werd al gelinkt aan Groningen en ook Jackers, nu verhuurd aan W-Beveren, mag beschikken.