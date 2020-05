Leuvense burgemeester Ridouani verbiedt promotiematch OHL-Beerschot in augustus

De terugwedstrijd van de promotiefinale OHL-Beerschot kan niet meer gespeeld worden in Leuven. De Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani (SP.A) blijft bij zijn beslissing om een wedstrijd achter gesloten deuren te verbieden aan “Den Dreef”.

Enkele clubs als Charleroi en Standard hadden onlangs gehint op het spelen van de promotiefinale op 1 of 2 augustus om de sportieve stijger te kennen uit 1B. Maar dat is niet mogelijk op Leuvens grondgebied.

“Het advies dat ik inwin bij de veiligheidsdiensten, geeft nog steeds dezelfde signalen”, zegt Ridouani. “De match is een risicomatch, die sowieso samenscholing zou aantrekken rond het stadion. Dat is te risicovol, zowel qua algemene veiligheid als in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Aangezien het oordeel van de veiligheidsdiensten daarin niet veranderd is, blijf ik ook nog steeds bij mijn standpunt dat een match achter gesloten deuren niet kan plaatsvinden. Aangezien er sowieso ook geen massa-evenementen mogen doorgaan tot eind augustus, kan die match dus niet gespeeld worden.”