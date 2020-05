‘Project Restart’ zorgt voor commotie in Premier League: Engels international Danny Rose noemt het “een grap”

Topvoetballer Danny Rose heeft dinsdag in een livechat op Instagram met rapper Don EE de draak gestoken met de mogelijke herstart van de Premier League volgende maand. De 29-jarige linksachter, die sinds eind januari door Tottenham wordt uitgeleend aan Newcastle United, noemde ‘Project Restart’ een grap. Rose is 29-voudig Engels international.

“Ik ga hier niet over liegen”, zei Rose, die al heel wat geld doneerde aan de National Health Security in Groot-Brittannië. “Het is echt een grap. De regering denkt dat het voetbal de morele toestand van het volk zal verbeteren. Maar daar geef ik niet om. Er staan mensenlevens op het spel. Er zou momenteel niet eens over voetbal gesproken mogen worden. Eerst zouden de cijfers drastisch moeten dalen.”

De Britse autoriteiten zetten maandag de deur voorzichtig open voor een hervatting van de Premier League, achter gesloten deuren, in juni.