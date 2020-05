Ex-bondsprocureur Kris Wagner uit zware beschuldigingen: “Pro League kwam tussen in tuchtdossiers spelers”

Pro League-CEO Pierre François mengde zich meermaals in individuele tuchtdossiers van spelers en clubs en drong er op aan dat die of die niet zou worden vervolgd. In een interview uit ex-bondsprocureur Kris Wagner ernstige beschuldigingen aan het adres van de CEO van de Pro League. Ook bonds-CEO Peter Bossaert krijgt een veeg uit de pan. “De mensen van de bond hebben het ongeluk dat een rotte appel aan het hoofd staat.”

LEES OOK. Wagner verklaart sollicitatie voor CEO: “De bond wordt geleid door een rotte appel

Een dag nadat hij de voetbalwereld amuseerde/schoffeerde/informeerde (schrappen wat past) met een opgemerkte “sollicitatiebrief” om CEO van de bond te worden, doet ex-bondsprocureur Kris Wagner een boekje open over zijn ervaringen bij de KBVB. In een interview met deze krant uit hij concrete beschuldigingen aan het adres van Pierre François, CEO van de Pro League, en Peter Bossaert, CEO van de KBVB.

“Ik heb het meer dan eens zwart op wit meegemaakt dat de CEO van de Pro League zich in individuele tuchtdossiers inmengde en erop aandrong dat die of die speler toch niet zou worden vervolgd”, zegt Wagner. “Voor de praktijken waarmee ik geconfronteerd ben geworden bestaat een woord: normvervaging. Iedere keer dat ik met zoiets geconfronteerd werd, heb ik de kat de bel aangebonden. Dat werd mij dan vervolgens door de CEO van de voetbalbond allerminst in dank afgenomen. Er bestaat binnen het voetbal een cultuur van we gaan elkaar vooral toch geen pijn doen.”

CEO Pierre François ontkent de beschuldigingen. “Het enige wat ik hem ooit gezegd heb is dat ik de straf van Malinovskyi overdreven vond. Ik heb nooit gemaild of druk uitgeoefend.”

Volgens Wagner is de invloed van de Pro League op de KBVB te groot. “De Pro League is een soort vakbond: is het normaal dat een vakbond ook de wetten schrijft? Ze is louter een organisatie ter verdediging van het financieel belang van de clubs. Ze is blind voor het algemeen voetbalbelang en heeft geen interesse in sport.”

Wagner geeft ook voorbeelden. “Bij het begin van mijn mandaat werd mij op het hart gedrukt dat ik streng moest optreden tegen gebruik van pyrotechnisch materiaal. Nultolerantie was de boodschap. Tijdens mijn mandaat heeft vervolgens de Pro League het Bondsreglement laten aanpassen: enkel het gooien van pyrotechnisch materiaal geeft nog aanleiding tot tuchtvervolging. De tribunes mogen dus afbranden, maar tuchtrechtelijk is er voor de clubs niets aan de hand als geen bewijs voorligt van het gooien van pyrotechnisch materiaal.”

Bonds-CEO Peter Bossaert wilde niet reageren op de beschuldigingen van Wagner, een man die hij in 2018 aanstelde als deel van zijn elfpuntenplan.