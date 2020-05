Werkgroep Pro League vergadert “in positieve sfeer”

De werkgroep van de Pro League die het huidige seizoen moet afsluiten en de nieuwe competitie vorm moet geven, kwam gisteren voor het eerst in levenden lijve samen. Dat gebeurde in het bondsgebouw in Brussel. De fysieke aanwezigheid zorgde voor een nieuwe dynamiek. Verschillende betrokkenen hadden het over “een positieve sfeer” en “vooruitgang op verschillende punten.”

“Door elkaar niet langer via video te zien, herken je elkaars lichaamstaal beter en kan je beter communiceren”, zegt Karel Van Eetvelt, CEO van Anderlecht en lid van de werkgroep. Op tafel liggen nog altijd verschillende voorstellen om volgend seizoen met 16 of 18 in 1A te spelen. Gisteravond werd teruggekoppeld naar de clubs, vandaag wordt voort vergaderd. De bedoeling is om donderdag de voorstellen voor te leggen aan de raad van bestuur en vrijdag de profclubs te laten stemmen. Gisteren viel ook weer een profclub af: Virton moet naar de amateurs.(bla)