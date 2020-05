Virton krijgt geen licentie, ploeg te weinig voor 1B

Excelsior Virton kreeg van het BAS geen licentie voor 1B en zakt net als Roeselare naar de amateurreeksen. Dat is in de eerste plaats goed nieuws voor RWDM, dat daardoor samen met Deinze en Seraing naar 1B promoveert. Maar het is tegelijk ook weer een puzzel voor de werkgroep van de Pro League die volgend seizoen voorbereidt. Na de beslissingen van het BAS zijn er immers 25 clubs met een proflicentie overgebleven. De 16 clubs van 1A, vijf clubs uit 1B (Beerschot, OHL, Union, Roeselare en Lommel), en vier clubs uit eerste amateur (Deinze, Seraing, RWDM en Lierse).

Als OHL en Beerschot met de huidige zestien eersteklassers een competitie met achttien gaan vormen - een voorstel dat op dit moment breed gedragen wordt binnen de Pro League -, komt 1B één ploeg te kort. Wordt er dan alsnog een ploeg zonder licentie opgevist? Virton of Roeselare? Dat lijkt weinig waarschijnlijk na de beslissingen van het BAS. Of komt het voorstel beloftenploeg(en) op te vissen opnieuw op tafel? De kans is groot dat het hele competitieformat van 1B wordt aangepast, al dan niet via een overgangsjaar. (bla)