Duitsland houdt rekening met plan B: profclubs stemmen over noodscenario bij stopzetting van de Bundesliga

Zaterdag wordt er opnieuw gevoetbald in de Bundesliga en de Duitse tweede klasse, maar er wordt al aan een plan B gewerkt indien de competitie toch stopgezet moet worden door het coronavirus. Donderdag stemmen de 36 profclubs in Duitsland over een noodscenario.

Volgens de Duitse krant Bild gaat de Deutsche Fussball Liga (DFL) de 36 profclubs uit de Bundesliga en 2. Bundesliga deze donderdag laten stemmen over een noodscenario indien het seizoen toch niet uitgespeeld kunnen worden. De intentie is om de competitie af te werken, maar men houdt rekening met een scenario waarin dit om juridische redenen niet mogelijk is.

Bij het vroegtijdig beëindigen van de competitie moet de DFL beslissen of de tussenstand op dat moment geldt als eindstand, wat gevolgen heeft voor de kampioen, promotie en degradatie. De DFL gaat donderdag polsen naar de mening van de clubs in dit scenario.

In twee hoogste divisies moeten nog 9 wedstrijden afgewerkt worden, een inhaalwedstrijd en 3 bekerwedstrijden.