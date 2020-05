Ook TUI in zwaar weer door coronacrisis: touroperator schrapt wereldwijd 8.000 jobs

Touroperator TUI heeft woensdag aangekondigd dat het wereldwijd 8.000 jobs gaat schrappen als gevolg van de coronacrisis. In totaal gaat het om 10% van de totale tewerkstelling.

De coronacrisis heeft de luchtvaart en toeristische sector volledig tot stilstand gebracht. Ook bij TUI stapelen de verliezen zich op. Om die reden is het bedrijf nu genoodzaakt om maatregelen te treffen. In totaal wil het bedrijf op termijn de kosten met 30% drukken, daarvoor schrapt het nu meer dan 10% van hun totale tewerkstelling, omgerekend 8.000 jobs. Het gaat daarbij wel niet enkel om ontslagen: het zijn banen die het bedrijf wil schrappen, of aanwervingen die niet zullen plaatsvinden.

Wereldwijd heeft TUI 70.000 werknemers en 2.300 daarvan werken in ons land. ”Er wordt de komende tijd in kaart gebracht wat de impact zal zijn per land en per afdeling”, zegt Piet Demeyere, woordvoerder van TUI België. “De impact op de Belgische tak is op dit moment dus nog onbekend.”

736 miljoen euro verlies

In het tweede kwartaal leed de touroperator zware verliezen. In vergelijking met een jaar eerder zag het bedrijf de nettowinst met 274% of 736 miljoen euro teruglopen. Vorige maand kreeg de groep al een 1.8 miljard euro aan noodkredieten van de Duitse overheid. Maar omdat deze naar eigen zeggen vrij snel terugbetaald moeten worden, vandaar de besparingsronde.

Toch blijft de groep optimistisch. “Mensen willen reizen en Europa is beetje bij beetje terug open aan het gaan.” Ook stelt het nog dat vakantie “mogelijk” moet zijn, “mits heldere regels inzake hygiëne”. Naar welke landen, is niet duidelijk omwille van de vele reisbeperkingen. “Het seizoen start later, maar kan daarom ook langer duren”, zegt CEO Friedrich Joussen.