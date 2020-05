Nakende Saudische overname doet Newcastle dromen van terugkeer Gareth Bale naar de Premier League

Na zeven jaar bij Real Madrid, is het Newcastle United menens om Gareth Bale (30) terug naar Engeland te halen. Gesterkt door de nakende Saudische overname - en bijhorende financiële injectie - zou Newcastle een bod van 53 miljoen pond voorbereiden op de Welshman.

Gareth Bale staat heel hoog op het verlanglijstje van Newcastle, weet de Britse krant The Daily Mail. ‘The Magpies’ staan op de rand van een overname door het Saudische Public Investment Fund, geleid door prins Mohamed bin Salman. De Saudische investeringsmaatschappij heeft naar verluidt zo’n 340 miljoen euro veil voor de club. Met het geld uit de woestijn zou Newcastle nu een bod voorbereiden op Bale. Ook het riante jaarsalaris van Bale, zo’n 17 miljoen euro, zou geen struikelblok vormen voor de ambitieuze Noord-Engelse topklasser.

Het is publiek geheim dat er al een tijdje ruis op de lijn zit tussen Real Madrid en Bale. De Welshman heeft moeite om zijn niveau van weleer te behalen en sukkelt ook van de ene kleine blessure in de andere. Bale kwam in 14 optredens voor de Koninklijke dit seizoen tot 2 doelpunten en 2 assists in La Liga. Hij ligt wel nog tot 2022 onder contract in de Spaanse hoofdstad, dus de Madrilenen zullen hem niet voor een prikje laten gaan.