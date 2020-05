Thibaut Lesquoy verlaat Dudelange voor Almere City

Thibaut Lesquoy zet zijn carrière voort in de Nederlandse tweede klasse. De 24-jarige linksachter, die overkomt van het Luxemburgse F91 Dudelange, heeft bij Almere City FC een contract ondertekend voor twee seizoenen, met de optie op nog een jaar.

Lesquoy verliet in 2019 Royal Excelsior Virton, waar hij werd opgeleid, voor Dudelange. Voor de Luxemburgse club trad hij vijf keer aan in de Europa League. Hij viel in in de met 3-4 gewonnen partij tegen APOEL Nicosia, de eerste zege van een Luxemburgse club in de eindfase van een Europese competitie.

“Almere City FC is een jonge en dynamische club, met een ambitieus plan”, vertelt Lesquoy. “Het doel is om op korte termijn naar de Eredivisie te promoveren. Dat spreekt mij erg aan en ik hoop een bijdrage te kunnen leveren aan deze missie. Daarnaast is de Eerste Divisie een goed podium om mijzelf verder te ontwikkelen.”

Het voetbalseizoen is in Nederland definitief stopgezet vanwege de coronacrisis.

