Facebook maakt 51 miljoen vrij voor moderators die posttraumatische stress opliepen door hun job

Jobomschrijving: té pikante foto’s en andere ongepaste taferelen bekijken en verwijderen van Facebook. Ook verkrachtings-, executievideo’s en zelfs kinderporno verwijderen van het platform. Dat is wat contentmoderators doen bij Facebook. In een nieuwe schikking erkent het bedrijf van Mark Zuckerberg voor het eerst dat deze job het mentale welzijn van werknemers kan schaden. Ook belooft het de werkomstandigheden te verbeteren, onder meer door de gruwelijkste beelden in zwart-wit te tonen.