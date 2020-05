Goed nieuws: vanaf donderdag verkopen de monniken van Westvleteren opnieuw hun befaamde trappist

Vleteren - De monniken van de Sint-Sixtusabdij in Westvleteren gaan donderdagavond de verkoop van hun trappistenbier hervatten, zo delen ze woensdag mee in een persbericht. Er zullen in totaal 6.000 kratten worden aangeboden.

Wegens de lockdown werd er al enkele weken geen trappistenbier meer verkocht aan de poort van de abdij in de West-Vlaamse gemeente. Maar donderdagavond hernemen de monniken officieel de verkoop van hun bieren.

De bierverkoop blijft uitsluitend gericht op particuliere klanten. Liefhebbers zullen via de webshop tijdelijk drie kratten kunnen aankopen in plaats van twee, al kunnen er wel maar maximaal twee kratten van eenzelfde soort bier worden aangekocht. In die webshop is ook een “slimme” wachtkamer ingebouwd. Mensen die geruime tijd terug of nog nooit een bestelling hebben geplaatst, krijgen daardoor voorrang.

Bij het afhalen van de bestellingen aan het verkoopcentrum van de abdij moet er rekening worden gehouden met een aantal veiligheidsregels. Om de sociale afstand te kunnen respecteren, is het bijvoorbeeld niet toegelaten om het voertuig te verlaten wanneer je in de wachtrij staat. Alle betalingen gebeuren ook elektronisch.

Het is ook nog niet mogelijk ter plaatse iets te consumeren in O.C. In de Vrede. Het abdijwinkeltje in het ontmoetingscentrum is wel toegankelijk, al gelden ook daar de sociale afstandsregels.