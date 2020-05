Duitse specialist arbeidsrecht: “Voetballers kunnen niet weigeren te spelen”

Vorige week zorgde Rafael Gimenez, speler van de Spaanse tweedeklasser Cadiz, voor opschudding. Hij weigerde om de trainingen te hervatten uit schrik voor het coronavirus. Specialist arbeidsrecht Martin Schimke zegt nu dat profvoetballers die weigeren om te spelen tijdens de coronacrisis, zichzelf vanuit juridisch standpunt in een moeilijke situatie brengen.

“Ik denk er voorlopig niet aan opnieuw te voetballen”, zei verdediger Gimenez daarover voor de microfoon van verschillende Spaanse tv-stations. “Ik zal natuurlijk afstand doen van mijn salaris, maar ik ben te bang om te voetballen momenteel. Ik ben een man met principes. Voor mij hebben de gezondheid van mijn dochters de hoogste prioriteit. Ik wil pas weer voetballen als er een vaccin voor het coronavirus is. Als ik hierdoor mijn job verlies, ga ik gewoon werken in de pub van mijn familie.”

Niet zo slim, verklaart Martin Schimke nu. De Duitse specialist in arbeidsrecht zegt dat profvoetballers vanuit juridisch standpunt niet echt kunnen weigeren om te voetballen. “Gewoon ‘neen’ zeggen, is onmogelijk”, stelt de voormalige basketbalinternational in Duitse media.

Hygiëneprotocol

Volgens Schimke zijn de spelers verplicht hun contract uit te voeren wanneer de werkgever dat vraagt. De clubs hebben weliswaar zorgplicht, maar met het door de Duitse Voetballiga uitgewerkte protocol over hygiëne is daaraan voldaan. Indien een speler dan toch zou weigeren om matchen te spelen, dan riskeert hij volgens Schimke disciplinaire maatregelen.

De competitie in de eerste en tweede Bundesliga wordt komend weekend hervat. Omwille van de coronacrisis lagen die competities twee maanden stil.

