Wie is Carsten Spohr, de “minst sympathieke man van de luchtvaart” die onze regering het mes op de keel zet

Vrijdag komt Carsten Spohr naar Brussel. De grote baas van Lufthansa komt 290 miljoen vragen, maar weigert onze regering in ruil inspraak te geven in Brussels Airlines. Onderhandelaar minister Alexander De Croo kuist maar beter zijn oren uit, want Spohr is een notoire harde tante. Een stugge Duitser, die bekendstaat als “de minst sympathieke man in de luchtvaart”. Een uitspraak uit zijn oude doos: “Ze moeten bij Brussels Airlines geen cadeaus verwachten zolang ze niet beter presteren”.