12 miljoen euro extra in strijd tegen energie-armoede

De Kamercommissie Energie heeft beslist om 12 miljoen euro vrij te maken voor energie-armoede. Op die manier kunnen meer dan 120.000 mensen via de OCMW’s geholpen worden. Dat gebeurde op basis van een wetsvoorstel van Tinne Van der Straeten (Groen-Ecolo), dat mee ondertekend werd door SP.A, PS en N-VA.

Het wetsvoorstel stemt ermee in om de eerder geschrapte indexering van de middelen uit de sociale fondsen opnieuw toe te laten. Het platform ‘energie-armoede’ – waar leveranciers, distributeurs, OCMW’s en armoedeorganisaties vertegenwoordigd zijn – had daarvoor eerder al opgeroepen.

Tinne Van der Straeten (Groen-Ecolo) Foto: EDM

Door de extra budgetten kunnen mensen die problemen hebben met het betalen van achterstallige energierekeningen geholpen worden en kan er ook opnieuw meer geïnvesteerd worden in het nemen van energiezuinige maatregelen. Volgens Kamerlid Tinne Van der Straeten (Groen) komt die beslissing niets te vroeg: “De nood is hoog, want één op vijf gezinnen kan hun energiefactuur niet betalen.”

Los van die maatregelen stelt Groen ook voor om tijdelijk automatisch het sociaal tarief – het laagste energietarief op de markt – toe te passen van zodra iemand onder een bepaalde inkomstendrempel valt. Nu is dat enkel automatisch zo voor wie een tegemoetkoming krijgt van het OCMW. “Heel wat gezinnen leiden in coronatijden inkomensverlies dus moet het sociaal tarief breder toegekend worden”, vindt Van der Straeten. “Door de verruimde toegang zou aan ongeveer 1 miljoen kwetsbare gezinnen een betaalbare energieprijs tegen het sociaal tarief kunnen aangeboden worden, wat overeenstemt met het aantal gezinnen dat in België met een energiearmoederisico leven.”

Het voorstel van Ecolo-Groen is een tijdelijke maatregel tijdens de coronacrisis. De permanente uitbreiding moet volgens de partij voorwerp zijn van globaal debat inzake energie-armoede.