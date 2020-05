Zo beperk je de kans op besmetting: open ramen en deuren en sluit toiletdeksel voor je doortrekt

Het risico op besmetting hangt af van twee factoren: duur en nabijheid van het contact, legden virologen Steven Van Gucht en Yves Van Laethem uit op de persconferentie.

Het contact moet lang en intens zijn eer je besmet raakt. Iemand kruisen op 1,5 meter afstand is dus verwaarloosbaar qua besmettingsrisico. Indien u enkele minuten zonder masker op 1,5 meter een praatje slaan is dat al riskanter.

“Slechts één viruspartikel is onvoldoende om iemand te besmetten. Je moet enkele honderden tot duizenden binnenkrijgen eer je besmet wordt.” Wanneer een besmet persoon hoest of niest kan die gemakkelijk “tot een miljoen” partikels uitscheiden. “Dat is voldoende om één of zelfs meerdere mensen te besmetten.”

Om die reden zijn maskers zo belangrijk, benadrukt Van Gucht. “Ze vangen een groot deel van die druppels op en kan de besmettelijkheid verminderen. Het is echter geen garantie, druppels kunnen langs de zijkant van het masker ontsnappen. Een masker is geen garantie.”

Ook als je praat, scheidt je druppels uit en kan je mensen besmetten. “Om mensen al pratend te besmetten heb je meerdere minuten nodig.”

De meest besmettelijke plaats zijn plekken binnen, waar veel mensen dicht bij elkaar zitten. “Zelfs al ademend stoot een besmette persoon enkele viruspartikels uit. Om iemand te besmetten, is een uur dicht bij elkaar zijn, bijvoorbeeld tijdens het bekijken van een film, genoeg om elkaar te besmetten.”

Om die reden benadrukt Van Gucht het belang van goede ventilatie. “Zet zo veel mogelijk de ramen en de deur open.”

“Het is aangetoond dat het virus kan uitgescheiden worden via de uitwerpselen”, zegt viroloog Steven Van Gucht nog. Om die reden raden de virologen aan om het toiletdeksel steeds te sluiten voor je doortrekt. “Tijdens het doorspoelen kunnen er wolken ontstaan die viruspartikelen kunnen ronddragen.”