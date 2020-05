Afgelopen 24 uur 82 nieuwe overlijdens gemeld, 70 patiënten opgenomen in ziekenhuis

De voorbije 24 uur zijn in België 82 bijkomende overlijdens door het nieuwe coronavirus gemeld. Dat is woensdag meegedeeld tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum. Er werden zeventig mensen opgenomen in het ziekenhuis.

Er werden ook 205 COVID-19-patiënten uit de ziekenhuizen ontslagen. Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen neemt daarmee verder af tot 2.014. Ook het aantal patiënten op intensieve zorgen daalt verder, naar 420. Daarvan moeten er 263 beademd worden.

Van de 82 gemelde overlijdens, vonden er 53 plaats in woonzorgcentra en 29 in ziekenhuizen. Het totale dodental in België sinds het begin van de corona-uitbraak komt nu uit op 8.843.

Er werden ook 9.706 testen op het coronavirus uitgevoerd. Zo werden er 202 besmettingen vastgesteld, wat het totale aantal bevestigde besmettingen voor ons land op 53.981 brengt.