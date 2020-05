KRC Genk verlengt huidige abonnementen minstens tot winterstop

Goed nieuws voor de abonnees van KRC Genk. De Limburgse club verlengt al de huidige abonnementen, meer dan 18.000, minstens tot aan de winterstop kosteloos. Dat heeft Racing woensdag laten weten.

Genk speelt met de maatregel in op de coronacrisis, die het einde van het afgelopen seizoen in het water deed vallen en mogelijk ook invloed zal hebben op het begin van de volgende jaargang. “Voorlopig geen abonnementenverkoop bij KRC Genk”, klinkt het in een persbericht. “Een straf gebaar waarmee de club het belang van zijn supporters vooropstelt. Enerzijds als compensatie voor de zes gemiste wedstrijden afgelopen seizoen, en anderzijds om te anticiperen op onzekerheden als het aantal wedstrijden zonder of met (beperkt) publiek.”

“Huidige abonnementen zullen minstens tot de winterstop, januari 2021, blijven gelden. Als er tegen dan geen zes thuiswedstrijden voor publiek hebben plaatsgevonden, zal deze periode zelfs nog verlengd worden. Pas daarna zullen de huidige abonnementen verlopen. De verkoop van abonnementen voor de tweede seizoenshelft zal starten wanneer er meer duidelijkheid is.”

Racing, dat ook meldt dat 95 procent van de seat- en logehouders al ingetekend heeft voor het nieuwe seizoen, laat weten dat het de komende maanden al voorzorgsmaatregelen rond hygiëne en gezonde afstand in de Luminus Arena zal nemen. “Zodat alle thuis- en uitsupporters, van zodra het weer mag, optimaal en veilig van het voetbal in Genk kunnen genieten.”