Zeldzame reuzenaronskelk in Plantentuin Meise in bloei

Meise - In de Plantentuin van Meise staat opnieuw een reuzenaronskelk in bloei. Sinds de tuin in 2008 over deze planten beschikt, is het nog maar de tiende keer dat er zich een bloei voordoet. Omdat de serres wegens de coronacrisis gesloten zijn, is het fenomeen via livestream te bekijken op de website van de plantentuin.

De reuzenaronskelk is een zeldzame en met uitsterven bedreigde plant die in 1878 ontdekt werd in de tropische regenwouden van het Indonesische eiland Sumatra. In ons land is de plant enkel terug te vinden in de plantentuinen van Meise en Gent. Meise beschikt momenteel over zeven grote exemplaren en nog een aantal kleinere planten.

Tijdens de bloei ontwikkelt zich uit de knol een grote rechtopstaande bloem, een titaan die bekend staat als de grootste ‘bloem’ ter wereld. De plant is dit keer 212 cm groot. De bloei, die nauwelijks 72 uren duurt, gaat steeds gepaard met een wansmakelijke lijkgeur van rottend vlees. Deze geur is bedoeld om bestuivende insecten aan te trekken.