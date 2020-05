Racing Genk stuurt Thomas Didillon terug naar Anderlecht

Racing Genk licht de aankoopoptie op Thomas Didillon (24) niet. De Franse doelman keert dus terug naar RSC Anderlecht. De Australiër Danny Vukovic (35) en Maarten Vandevoordt (18) zullen komend seizoen onder elkaar uitmaken wie bij de Limburgers tussen de palen zal staan. Dat heeft Racing Genk woensdag bekendgemaakt.

Didillon kwam afgelopen winter op huurbasis over van RSC Anderlecht nadat Vandevoordt zich zwaar geblesseerd had aan de elleboog. Genk kon toen evenmin rekenen op de geblesseerde Vukovic (gescheurde achillespees) en Gaëtan Coucke gaf niet altijd een betrouwbare indruk.

“Kampioenenmaker Danny Vukovic en toptalent Maarten Vandevoordt vormen samen een tandem die de club heel veel garanties biedt”, zo klinkt het op de clubwebsite. “Beiden zijn helemaal hersteld van hun blessures en trainen al enkele weken op hoog niveau. Met z’n ervaring kan Vukovic, een van de sterkhouders in het titelseizoen, ook van goudwaarde zijn in de verdere ontwikkeling van Vandevoordt, die in zijn korte periode onder de lat al blijk gaf van ontegensprekelijke klasse. Met nog een groot talent als Tobe Leysen - net als Vandevoordt pas 18 - als derde doelman, is de keeperspositie met heel veel kwaliteit gecoverd.”

Didillon tekende in de zomer van 2018 een contract bij RSCA. Vorig seizoen had hij een vaste stek onder de lat bij paars-wit, maar die moest hij dit seizoen afstaan aan Hendrik Van Crombrugge. Voor Genk speelde de Fransman slechts zes wedstrijden. “KRC Genk staat erop Thomas te bedanken voor zijn toewijding en professionaliteit, en wenst hem veel succes in z’n verdere loopbaan”, zo luidt het.

Voor Gaëtan Coucke en de van Waasland-Beveren teruggekeerde Nordin Jackers zoekt de club een oplossing.