Rode lantaarn Norwich: “Geen degradatie uit Premier League als Championship-seizoen wordt stopgezet”

Norwich City vindt dat geen enkel team uit de Premier League mag degraderen als die competitie alsnog het seizoen volmaakt maar de Championship niet. Dat heeft Stuart Webber, sportdirecteur bij The Canaries, woensdag verklaard bij Sky Sports.

Maandag bespraken de Premier League-clubs opnieuw ‘Project Restart’, maar de degradatiekwestie is nog niet aan bod gekomen. De Premier League hoopt op 12 juni het seizoen te hervatten. Norwich City is momenteel de rode lantaarn met nog negen wedstrijden te spelen, zes punten verwijderd van een veilige plek. Woensdag overleggen de Championship-clubs na een bijeenkomst van de raad van de English Football League (EFL).

“Wat we niet zouden kunnen aanvaarden is een situatie waarbij wij al onze wedstrijden spelen en degraderen, maar in de Championship kunnen ze niet spelen en laten ze enkele teams promoveren die het seizoen niet beëindigd hebben”, stelt Stuart Webber. “Voor wie vanuit de Championship promoveerde, het is 46 of 49 wedstrijden lang zwoegen. Het moet beslist worden op het veld, zowel promotie als degradatie.”