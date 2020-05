Nog even geduld voor tweedeverblijvers: pas ten vroegste op 8 mei meer nieuws

Tweedeverblijvers zullen nog even geduld moeten uitoefenen. Want vandaag maakte de Veiligheidsraad bekend er daar pas ten vroegste vanaf 8 juni een beslissing over komt. De premier waarschuwde wel al dat we deze zomer waarschijnlijk nog niet zullen terugkeren naar de normaliteit.

Ten vroegste op 8 juni gaat de derde fase in. Dan komt er waarschijnlijk ook een beslissing in verband met de tweedeverblijvers. “We willen nu de tijd nemen om alles te bestuderen en een gedetailleerd plan te kunnen maken”, zei premier Wilmès tijdens de persconferentie vanmiddag.

Ook volgens minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) is het nu toch te vroeg om hieromtrent beslissingen te kunnen nemen. “De kustburgemeesters gaan hun ontwerpen overmaken aan de Nationale veiligheidsraad. Die zullen dan ook gecontroleerd worden. Maar dat vraagt heel wat inspanningen. We moeten bijvoorbeeld het aantal mensen op de dijk kunnen beperken en andere maatregelen kunnen nemen”, zegt hij aan VTM Nieuws.

Grenzen tegelijk openen

Of de grenzen deze zomer opnieuw open kunnen gaan, kon de minister nog niet zeggen: “Misschien, maar ik weet niet of dat waarschijnlijk zal zijn. Dat wordt nu ook besproken en het hangt af van het advies van de GEES en van Europa. Een mogelijk voorstel is het toepassen van gelijke maatregelen op gelijke momenten voor alle grenzen.”

