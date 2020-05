Europese Commissie zal optreden tegen lidstaten die reisvouchers verplichten: ook België dreigt wet op terugbetaling te schenden

De Europese Commissie gaat optreden tegen lidstaten die burgers niet de mogelijkheid laten om terugbetaling te eisen voor geannuleerde reizen. Dat heeft eurocommissaris voor Concurrentie Margrethe Vestager laten verstaan. Tegelijkertijd wil de Commissie het gebruik van vouchers wel aanmoedigen.

Europese wetgeving verleent reizigers het recht om terugbetaling te eisen wanneer hun vlucht, treinrit of pakketreis wordt geannuleerd. Van dat principe gaat de Commissie ook in coronatijden niet afwijken, zo maakte Vestager woensdag duidelijk op een persconferentie. “Dit is jouw recht als consument, punt aan de lijn.”

Vestager kondigde aan dat de Commissie brieven gaat sturen naar alle lidstaten die “dit fundamentele principe” met voeten treden, en dus vervoersbedrijven en reisondernemingen toelaten om enkel vouchers als compensatie aan te bieden. “We verwachten dat deze lidstaten dit meteen corrigeren. Zo niet zullen verdere stappen volgen”, zei Vestager.

Grote cashproblemen in de sector

Eurocommissaris voor Transport Adina Valean zei even later dat de Commissie alle 27 lidstaten gaat aanschrijven om hen aan te moedigen om de passagiersrechten te respecteren. Pas in een latere fase zouden er juridische stappen gezet worden tegen lidstaten die terugbetaling onmogelijk maken, zei de Roemeense eurocommissaris.

Tegelijkertijd is de Commissie uiteraard bewust van de liquiditeitsproblemen in de sector en beseft ze dat de volledige terugbetaling van alle geannuleerde vluchten en reizen tot grote cashproblemen in de sector zou leiden. Daarom wil ze vouchers als aantrekkelijker alternatief in de markt zetten.

Dat kan onder meer door de houders van vouchers te beschermen tegen een eventuele insolvabiliteit van de ondernemingen. Vouchers zouden ook minstens twaalf maanden geldig moeten blijven en nadien moet de consument alsnog voor een terugbetaling kunnen kiezen.

België wil van vouchers aantrekkelijk alternatief maken

België is een van de twaalf lidstaten die de Commissie eind april hadden gevraagd om tijdelijk af te stappen van de verplichting tot terugbetaling, maar het dagelijks bestuur van de Europese Unie heeft dat steeds geweigerd. Wel presenteerde ze woensdag aanbevelingen om van vouchers een aantrekkelijker alternatief te maken.

De lidstaten hebben tot 2 juni tijd om hun argumenten in te dienen bij de Commissie, die nogmaals beklemtoonde dat ze over de kwestie de dialoog wil aangaan met de lidstaten.