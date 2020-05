20 jaar geleden leek Nederland wel oorlogsgebied: een brandje in een loods, luidde de oproep

Het was zomers warm die 13e mei 2000 toen de brandweer naar de wijk Roombeek in het Nederlandse Enschede werd gestuurd. Een brandje in een loods, zo had de oproep gemeld. Tien minuten later brak de hel los. Twee gigantische knallen legden de wijk zo goed als plat. In de loods lagen massa’s vuurwerkpijlen opgeslagen. Maar dat wisten de omwonenden niet. De gevolgen waren niet min: 23 doden en 900 gewonden. Voor hen worden woensdag om 15.25 uur de klokken geluid.