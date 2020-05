VS in de ban van Obamagate: pleegde ex-president echt "de grootste politieke misdaad ooit"?

De Verenigde Staten zijn in de ban van een nieuw schandaal: Obamagate. Donald Trump beschuldigt zijn voorganger de laatste paar dagen van “de grootste politieke misdaad in de Amerikaanse geschiedenis”. Alleen is niet duidelijk wat die misdaad dan precies is, en of er dus überhaupt wel een schandaal is. Is Barack Obama de aanstoker van de reeks onderzoeken naar Trump en zijn team? Of wil Trump zijn voorganger een hak zetten, en en passant zijn herverkiezing veiligstellen?