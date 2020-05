Doodgeslagen en in zijn auto gedumpt: nog steeds mysterie rond brutale dood van joviale landbouwer

Ere / Saint-Maur / Tournai / Orcq / Esplechin / Froyennes / Froidmont / Willemeau / Ramegnies-Chin / Templeuve / Chercq / Blandain / Hertain / Lamain / Marquain / Gaurain-Ramecroix / Havinnes / Beclers / Thimougies / Barry / Maulde / Vaulx / Vezon -

Het onooglijke Herquegies, een dorpje ergens tussen Aat en Doornik, is in shock sinds de joviale Dominique Dewitte (55) er dood in zijn auto werd teruggevonden. Volgens de eerste vaststellingen werd de man doodgeslagen en daarna wellicht door de dader(s) in zijn auto gedumpt. Maar in welke omstandigheden dat gebeurd is en door wie, is een volslagen mysterie.