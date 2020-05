Europese Commissie wil het beste maken van moeilijk zomerseizoen

De Europese Commissie moedigt de lidstaten aan om de algemene reisbeperkingen omzichtig en gefaseerd op te heffen wanneer de verspreiding van het coronavirus dat toelaat. Dat moet de burgers en de toeristische sector de kans bieden om het beste te maken van wat sowieso “een moeilijk zomerseizoen” wordt.

De coronapandemie heeft het toerisme de voorbije maanden al enorme klappen toegediend. Het wegvallen van het zomerseizoen dreigt een nog grotere ravage te veroorzaken in deze sector, die ongeveer tien procent van de Europese economie vertegenwoordigt en vaak een nog belangrijkere inkomstenbron vormt in regio’s waar weinig andere industrie is gehuisvest.

“Miljoenen kmo’s en familiebedrijven in het hotelwezen, de horeca, passagierstransport en reisbureaus dreigen failliet te gaan of jobs te verliezen. Ze moeten dringend aan het werk kunnen”, verklaarde eurocommissaris voor Interne Markt Thierry Breton woensdag bij de presentatie van een gemeenschappelijke Europese aanpak voor het beheer “van wat een moeilijk zomerseizoen zal blijven”.

Alles afhankelijk van de epidemie

Na maanden van stresserende en beklemmende lockdownmaatregelen snakken ook de burgers naar vakantie, ontspanning en verse lucht. “Hun enorme opofferingen van de voorbije maanden maken een voorzichtige en geleidelijke heropening mogelijk”, meent eurocommissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides.

Maar, zo voegde Kyriakides toe, alle versoepelingen zijn voorwaardelijk en afhankelijk van de evolutie van de epidemie. “Toerisme zal niet vrij van risico zijn zolang het virus circuleert. We moeten waakzaam blijven en in het hele ecosysteem van toerisme en transport de afstandsregels en strenge gezondheidsvoorzorgen respecteren om nieuwe uitbraken te vermijden.”

Voorwaarde voor grensoverschrijdend toerisme is uiteraard de reanimatie van het vrije verkeer in Europa. De Commissie kan enkel aanbevelingen doen, want het zijn de lidstaten die beslissen over het openen van hun grenzen. België is één van de vele lidstaten die zijn grenzen sloot om de verspreiding van het virus in te dammen. Tot 7 juni zijn ook niet-essentiële reizen naar het buitenland verboden.

Gefaseerde heropening van de grenzen

Een algemene opheffing van alle grenscontroles in Europa acht de Commissie op korte termijn ook niet realistisch, maar ze bepleit wel een “gefaseerde” en “gecoördineerde opheffing” tussen gebieden en landen die in een vergelijkbare epidemiologische fase zitten en voldoende gezondheidsmaatregelen in voege hebben.

De Commissie hamert wel op het non-discriminatiebeginsel. Met andere woorden: als België de grens wil openen met Nederland, dan moet ons land dit ook doen voor de inwoners van alle andere lidstaten die in een vergelijkbare epidemiologische situatie verkeren. De analyses van het Europese Centrum voor Ziektepreventie en -controle kunnen hierbij als leidraad dienen.

Daarnaast publiceerde de Commissie richtsnoeren voor veilig passagiersvervoer, met bijvoorbeeld aanbevelingen over afstandsregels in de sector, het gebruik van mondmaskers en protocollen voor het omgaan met reizigers die symptomen vertonen. Er is ook een document gepubliceerd met criteria voor gezondheidsprotocollen voor hotels en andere toeristische accommodaties en attracties.

Contact tracing

De Commissie beklemtoont daarbij het belang van de aanwezigheid van voldoende zorgcapaciteit en het belang van testcapaciteit en contact tracing, onder meer via apps die burgers ook in andere landen waarschuwt dat ze mogelijk met een besmette persoon in contact zijn geweest.

Om de liquiditeitsproblemen in de sector tegemoet te komen, breekt de Commissie ook een lans voor vouchers. De Europese regel blijft dat klanten terugbetaling voor geannuleerde vervoerstickets en pakketreizen kunnen vragen, maar de Commissie wil vouchers tot een aantrekkelijk alternatief maken.