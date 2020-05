VS wil vooruitgang zien in vredesplannen van Trump voor Midden-Oosten

Mike Pompeo, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, dringt er bij een blitzbezoek aan Israël op aan de door president Donald Trump in januari voorgestelde en controversiële vredesplannen voor het Midden-Oosten te versnellen. “De tijd is aangebroken om vooruitgang te maken. Er is nog heel wat werk aan de winkel”, vertelde de chef van de Amerikaanse diplomatie woensdag na een onderhoud met de Israëlische regeringsleider Benjamin Netanyahu.

Pompeo arriveerde woensdagochtend in Israël, op zijn eerste werkbezoek sinds eind maart, toen hij naar Afghanistan trok. In een officiële verklaring klinkt het dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken naar Israël is afgereisd om Trumps visie op vrede in de regio te bespreken.

Beschuldiging Iran

Volgens Netanyahu is het bezoek van Pompeo “een bewijs van de sterke band” tussen beide landen. De Israëlische eerste minister beschuldigde vervolgens Iran ervan zich agressief te blijven opstellen in de regio, ondanks de huidige coronacrisis. Netanyahu bedankte de Verenigde Staten voor de sterke positie die het land inneemt tegen wat hij beschrijft als de “meesters van Iraanse terreur”.

Ook Pompeo haalde vervolgens uit naar het Iraanse regime. “Zelfs tijdens deze pandemie wenden de Iraniërs het ayatollah-regime aan om terreur over de hele wereld aan te wakkeren, terwijl het Iraanse volk enorm afziet. Dat zegt enorm veel over de leiders van het land”, aldus de Amerikaanse minister.

De gesprekken tussen beide landen zullen ook gaan over maatregelen in de strijd tegen het coronavirus, en de rol die Israël daarin op technologisch en medisch vlak kan spelen. “Israël is een fantastische partner, die informatie deelt, in tegenstelling tot andere landen die alles verduisteren en verstoppen”, verwees de Amerikaanse minister naar de gespannen relatie met China. Volgens Israëlische media zou Pompeo erop aandringen de economische banden met China te verminderen.

Annexatie delen Westelijke Jordaanoever

Tijdens het werkbezoek volgde er ook een ontmoeting met Benny Gantz, de voormalige rivaal maar huidige coalitiepartner van Netanyahu. Er wordt vermoedelijk ook gesproken over de mogelijke annexatie van delen van de Westelijke Jordaanoever door Israël. Voor zijn afreis had Pompeo al herhaald dat een eventuele Israëlische annexatie van nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever “uiteindelijk de zaak zijn van Israël”. Soortgelijke uitspraken van Pompeo vorige maand kregen felle kritiek vanwege de Palestijnse Autoriteit.

De kolonies op Palestijnse grondgebied die sinds 1967 door Israël worden bezet, zijn volgens het internationaal recht onwettig en gelden internationaal als een groot struikelblok voor vrede. De annexatie door Israël zou het einde kunnen betekenen van de zogenaamde tweestatenoplossing, oftewel de oprichting van twee onafhankelijke staten Palestina en Israël die naast elkaar bestaan.