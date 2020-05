Levensverwachting in armere landen snel gestegen

Dankzij steeds betere gezondheidszorg stijgt de levensverwachting wereldwijd: in lage-inkomenslanden steeg de levensverwachting tussen 2000 en 2016 met elf jaar tot gemiddeld 62,7 jaar, zo maakte de Wereldgezondheidsorganisatie WHO woensdag bekend in het Zwitserse Genève. In de rijkere landen steeg de levensverwachting over dezelfde periode met drie jaar tot gemiddeld 80,8 jaar.

De stijging is vooral te danken aan betere bescherming tegen en behandeling voor besmettingen met hiv, malaria, tbc en tropische ziekten. Ook is er een verbetering merkbaar bij de verzorging van zwangere vrouwen en jonge kinderen. Tussen 2000 en 2018 is de kindersterfte gehalveerd.

Te weinig vooruitgang op het vlak van vaccins

De coronapandemie dreigt die vooruitgang echter af te remmen. “Het goede nieuws is dat mensen overal ter wereld langer en in betere gezondheid leven”, vertelde WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Het slechte nieuws is dat de vooruitgang te traag gaat om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties te halen, en dat de uitbraak van COVID-19 die vooruitgang kan afremmen.”

Daarnaast is er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie te weinig vooruitgang geboekt op het vlak van vaccinaties. Ook ziektes als kanker, diabetes, en hart- en longaandoeningen zouden wereldwijd nog te weinig worden behandeld. Nochtans was in 2016 bij twee derde van alle sterfgevallen een niet-overdraagbare aandoening de oorzaak.

In 2017 had nog steeds maar tussen een derde en de helft van de wereldbevolking toegang tot de meest essentiële gezondheidszorg. In vele landen zijn doktersbezoeken en hospitalisaties ook te duur. De WHO schat dat dit jaar één miljard mensen, omgerekend dertien procent van de wereldbevolking, minstens tien procent van zijn budget aan gezondheidszorg moet besteden.