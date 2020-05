Meghan Markle wil biografie vervroegd uitbrengen om imago van veeleisende diva te ontkrachten

Meghan Markle wil dat de biografie over haar leven en dat van Prins Harry vroeger dan gepland wordt uitgebracht. Ze gelooft namelijk dat het boek duidelijk zal maken waarom ze ervoor gekozen heeft de koninklijke familie te verlaten.

Het boek met de titel ‘Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family’ van journalisten Omid Scobie en Carolyn Durend wordt op 11 augustus wereldwijd online uitgebracht. Vanaf 20 augustus is het boek ook verkrijgbaar in de winkel. Maar Meghan wil dat de publicatiedatum wordt opgeschroefd. “Als het van Meghan zou afhangen, zou het boek morgen worden uitgebracht in plaats van binnen drie maanden”, vertelt een vriend aan Daily Mail. “Ze zei dat het boek eindelijk aan de wereld zou laten zien dat ze geen andere keuze had dan het koninklijke leven te vertalten.”

Meghan wil dat lezers begrijpen dat haar leven geen sprookje is geweest. Ze hoopt ook dat mensen haar dankzij het boek kunnen zien “hoe ze echt is” en “dat het het beeld van veeleisende diva doet verdwijnen”, voegde de insider eraan toe.

”Ze wil medelijden”

Onlangs werd echter nog door de krant bekendgemaakt dat Meghan en Harry met een privévliegtuig van 150 miljoen Britse pond naar een herenhuis van in Beverly Hills verhuisd waren. Maar ondanks haar rijke vrienden en uitzonderlijke levensstijl, wil Meghan “het beeld van veeleisende diva die onbeleefd is tegen koninklijke stafleden vernietigen”, zegt de vriend verder.

“Het boek zal hen een schone lei bezorgen. En ze lijkt te denken dat de lezers dankzij het boek eindelijk zullen begrijpen wat ze heeft moeten doorstaan. Meghan zei dat mensen haar kwetsbare kant moeten zien. Ik denk dat Meghan wil dat mensen medelijden met haar, of met alles wat ze heeft meegemaakt”, voegt de vriend er nog aan toe.

