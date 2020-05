Franse operazanger Gabriel Bacquier overleden

De Franse operazanger Gabriel Bacquier is woensdag op 96-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Lestre, in de regio Normandië, zo bevestigde zijn echtgenote aan het Franse nieuwsagentschap AFP. De doodsoorzaak werd niet bekendgemaakt.

Na de Tweede Wereldoorlog schitterde de bariton in de grootste operazalen ter wereld, zoals Metropolitan Opera in New York, Royal Opera House in Londen, en de opera’s van Parijs en Wenen. De operazanger trad op aan de zijde van onder meer Maria Callas, Renata Tebaldi, Birgit Nilsson en Régine Crespin.

Bacquier verbleef ook een tijdlang in België. Na zijn studies in het conservatorium van Parijs en na te hebben opgetreden in cabarets en cinemazalen, trad hij toe tot het Koninklijk Theater van de Munt in Brussel. Na enkele jaren keerde hij terug naar de Franse hoofdstad.