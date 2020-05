Bezoekers spelen mee in Holocaust met 3D-bril: plan voor nieuw herdenkingscentrum in Oekraïne lokt felle kritiek uit

Een totaalervaring en een inleefmoment, dat moet het nieuwe Holocaustmuseum van Babi Jar in Oekraïne worden. Al zijn er wel veel mensen die van de plannen gruwen en anderen die er politieke wraak in zien. Als de plannen die zijn voorgesteld realiteit worden in 2025, dan zal elke bezoeker virtueel de plaats kunnen bezoeken. In de rol van gevangene, bewaker of zelfs beul, om aan de lijve te ondervinden hoe de gruwel was, zo luidt het.