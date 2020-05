Er werd gedacht aan corona, maar 11 dagen later bekende voetballer brutale moord op zoontje: “Ik hield niet van hem”

Ongeloof in Turkije. De 32-jarige Cevher Toktas heeft er elf dagen na het overlijden van zijn zoontje Kasim (5) bekend dat hij het jongetje vermoordde. De verdediger van amateurclub Bursa Yildirim Sport deed dat naar eigen zeggen omdat hij “niet van Kasim hield”.

Toktas is geen onbekende in het Turkse voetbal. Hij heeft meer dan 200 wedstrijden op zijn palmares staan in de verschillende profcompetities in het land. Tussen 2007 en 2009 speelde hij in de Süper Lig, de Turkse eerste klasse. Zijn voorlopig laatste wedstrijd speelde de centrale verdediger op 11 september 2019, in de beker.

De 2-0-nederlaag tegen derdeklasser Silivrispor wordt hoogstwaarschijnlijk ook de laatste uit zijn carrière. Toktas zou volgens Turkse media namelijk de moord op zijn zoontje bekend hebben aan de politie. Dat deed hij elf dagen nadat de 5-jarige Kasim overleed in het kinderziekenhuis Dortcelik in de stad Bursa.

Toktas bracht zijn zoon op 23 april naar het ziekenhuis toen die hoge koorts maakte en moeilijk kon ademen. Twee symptomen van het coronavirus. Vader en zoon werden door dokters in quarantaine geplaatst, maar Toktas kwam wat later terug toen Kasim zware ademhalingsproblemen had. Het jongetje werd naar de intensieve zorgen gebracht, waar hij niet veel later overleed.

Cevher Toktas, soccer player for the Bursa Yildirim Spor confesses to killing his 5-year-old son Kasim with #COVID19.



"I suffocated him, I never loved him. I put a pillow on the head of my son, who was lying on his back, and I pressed for 15 minutes without stopping.”



“Ik hield niet van hem”

Er werd oorspronkelijk vanuit gegaan dat Kasim gestorven was aan het coronavirus. Tot zijn vader naar de politie stapte en bekende dat hij zijn zoon vermoord heeft toen hij in het ziekenhuis even alleen was met hem.

“Ik drukte een kussen op zijn gezicht toen hij in bed lag”, aldus Toktas. “Vijftien minuten lang deed ik dat, terwijl mijn zoon afzag. Toen hij niet meer bewoog, deed ik het kussen naar boven. Ik riep de dokters om hulp zodat niemand mij zou verdenken.”

De voetballer zou agenten ook verteld hebben dat hij zijn zoon vermoordde omdat hij “niet van hem hield”, naar verluidt al niet vanaf de geboorte. Maar volgens Toktas heeft hij “geen last van mentale problemen”. De verdediger werd opgepakt en riskeert een levenslange gevangenisstraf. Het lichaam van zijn zoontje werd intussen opgegraven voor een autopsie.