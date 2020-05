Franse voetbalmakelaar achter contract voor Belgische mondmaskers bij postbusfirma zonder telefoonnummer

Er geraakt steeds meer bekend over het Luxemburgse postbusbedrijfje Avrox, waarbij de federale regering 15 miljoen mondmaskers heeft besteld.

Eerder waren er al vragen over de geloofwaardigheid van dat bedrijf, en de keuze voor Avrox boven de Belgische kledingindustrie. N-VA-Kamerlid Michael Freilich heeft, op basis van de aanbestedingsprocedure, ontdekt dat de contactpersoon van de federale overheid een voetbalmakelaar is die bij FIFA staat geregistreerd.

Een zoektocht levert de naam op van een zekere Brice Marco Erniquin, die ook zou werken voor een bedrijf dat de kredietwaardigheid van andere bedrijven controleert. Hij zou ook handelen in grondstoffen vanuit Afrika. Bij Avrox werkt hij samen met oprichter Hamzeh Khalil Talhouni, een Jordaniër die op Malta woont.

Woensdag vindt in de vooravond een Kamercommissie Defensie plaats, waar Freilich deze informatie wil voorleggen aan de minister van Defensie, Philippe Goffin (MR). Het is namelijk de aankoopdienst van Defensie die de keuze voor Avrox heeft gemaakt. In de Franstalige media heeft Goffin deze keuze al verdedigd. Hij zei dat Belgische diplomaten in Vietnam en Hongkong controles hebben uitgevoerd in de fabrieken die in opdracht van Avrox de 15 miljoen mondmaskers maken.

Ten laatste op 24 mei moeten die stoffen mondmaskers in ons land geleverd zijn. Het gaat om een contract van bijna 50 miljoen euro.