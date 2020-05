Negen landen gaven meer dan 67 miljard dollar uit aan nucleaire wapens

Landen met nucleaire wapens hebben in 2019 een recordbedrag van 72,9 miljard dollar (67 miljard euro) uitgegeven aan hun kernwapenarsenaal. Dat is bijna 10 procent meer dan een jaar eerder, blijkt woensdag uit een rapport van de Internationale Campagne voor Afschaffing van Kernwapens (ICAN).

Volgens de organisatie, die in 2017 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg, waren de VS goed voor bijna de helft van de uitgaves en voor het grootste deel van de stijging. Het Amerikaanse budget steeg met 5,8 miljard dollar (5,3 miljard euro) tot 35,4 miljard vorig jaar (bijna 33 miljard euro). Het geld was onder meer ook voor onderzoek naar kernwapens.

Humanitaire kost en tol voor het milieu

De uitgaven van China, Groot-Brittannië, Rusland, Frankrijk en India stegen tegen veel minder hard. De geschatte uitgaven van Israël en Noord-Korea bleven in 2019 gelijk aan die van 2018. Er wordt aangenomen dat Israël een nucleair arsenaal heeft maar het land wil dat niet bevestigen. Pakistan was het enige land met nucleaire wapens dat minder uitgaf aan zijn arsenaal, blijkt uit het rapport.

ICAN baseert zich op gepubliceerde data en maar ook schattingen van het defensiebudget. “In de cijfers zijn de enorme humanitaire kosten en de tol voor het milieu van de nucleaire testen en de productie niet opgenomen”, stelt auteur Alicia Sanders-Zakre in een mededeling.

CAN kreeg de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn rol in de totstandkoming van het nieuwe VN-verbodsverdrag op kernwapens. Dat werd aangenomen door 122 landen. Intussen hebben 81 landen het ondertekend. De landen met nucleaire wapens hebben het pact nog niet ondertekend. Samen hebben zij 14.000 atoomwapens, schat het het Zweedse onderzoeksinstituut SIPRI.