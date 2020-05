Elfjarig meisje sterft bij ongeval met graafmachine bestuurd door haar broer (14)

Zonnebeke - Een elfjarig meisje is woensdagnamiddag om het leven gekomen bij een ongeval op het erf van haar grootvader. Een graafmachine kantelde en kwam op het meisje terecht. De graafmachine werd gestuurd door de veertienjarige broer van het meisje.

De hulpdiensten werden woensdag even voor 15.30 uur opgeroepen voor een ongeval bij een woning aan de Dadizelestraat in de Zonnebeekse deelgemeente Beselare. Daar was een graafmachine gekanteld op een meisje van 11 jaar.

Volgens de lokale politie werd nog een poging ondernomen om haar te reanimeren, maar ze overleed ter plaatse. Er kwam een zorgteam van de politie ter plaatse om de familie op te vangen.

Het ongeval gebeurde op het erf van de grootvader van het meisje. Daar werden werken uitgevoerd. Het parket stelt geen deskundige aan, omdat er getuigen waren en de omstandigheden duidelijk zijn.

Foto: ptb