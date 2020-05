Toch maar de wc-pot sluiten? Duitse topviroloog denkt dat coronavirus in de lucht hangt

Druppeltjes, aanrakingen en nu ook aerosolen, mini-druppeltjes die we uitademen en in de lucht blijven zweven. Dat zijn de drie manieren waarop het virus zich kan verspreiden. Over de rol van de aerosolen bij de gezondheidscrisis bestaat nog onduidelijkheid, maar regelmatig verluchten en het wc-deksel naar beneden bij het doorspoelen? “Dat is al-tijd goede praktijk”, zegt epidemioloog Pierre Van Damme (UAntwerpen).